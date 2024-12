Senki ne keresse a Covid-vakcinát a kórházakban!

A közbeszerzésen lekötött vakcina a WHO ajánlásának megfelelően a JN.1 vírusvariánst tartalmazza, amiből a 12 éven felülieknek 100 ezer adag, míg a 12 éven aluliak számára 800 darab többadagos oltóanyag áll rendelkezésre december elejétől. Arra a kérdésre, hány adag fogyott már belőle, az NNGYK azt írta, hogy a 2024/2025. évi szezonban a térítésmentesen felhasználható Covid-19 oltóanyagok iránt folyamatos az érdeklődés.

Ugyanakkor tény, hogy korábban, a Covid-járványban az oltópontok kialakítása okán a kisebb kórházak is ugyanúgy megoldották a vakcinák hűtését, mint most a kijelölt pár kórház.

Az oltóanyag tárolását végző kórházak is olthatják a saját dolgozóikat, az intézmény által ellátott páciensek számára is biztosíthatják a védőoltás lehetőségét.

Válaszában az NNGYK a korábban kiadott közleményére hívta fel a figyelmünket, ugyanakkor kifejtette, hogy a Covid-19 elleni vakcinát mínusz húsz Celsius-fokon, fagyasztva tárolják a kijelölt kórházak. A kormányhivatalok innen a háziorvosokhoz nem fagyasztva, hanem kiolvasztva juttatják el az oltóanyagot, amely akár harminc napig is eltartható két-nyolc Celsius-fokon. A háziorvosoknak így elegendő idejük van az igényelt védőoltások beadásának megszervezésére.

A Covid-vakcina tender feltételeit úgy írták ki, hogy csak a Moderna pályázhatott, más jelentkező nem is volt, így végül a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Modernát választotta.

Kapcsolódó cikk Az EU-ban szinte utolsóként szerzi be a kormány a Moderna-vakcinákat A Covid-vakcina tender feltételeit úgy írták ki, hogy csak a Moderna pályázhatott, más jelentkező nem is volt, így végül a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Modernát választotta.

„Tekintettel arra, hogy a vakcinák tárolására a korábbi gyakorlatnak megfelelően a vármegyei irányító kórházakban áll rendelkezésre megfelelő környezet, számukra továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy az általuk ellátott, gondozott páciensek körében elvégezhessék a védőoltás beadását” – írja válaszában az államtitkár.

Most azonban a légúti fertőzések szezonális felkészüléséhez az influenza elleni prevencióhoz hasonlóan a koronavírus elleni megelőzésben elsősorban a háziorvosi szolgálatokra lehet támaszkodni.

Rétvári Bence parlamenti írásos válaszában arra mutatott rá, hogy a pandémia alatt a lakosság minél rövidebb alatt történő minél nagyobb arányú átoltottságának megteremtése volt a cél. Akkor ehhez a háziorvosi szolgálatok mellett a fekvő- és járóbetegellátó egészségügyi szolgálatokat is igénybe lehetett venni a járvány megfékezése érdekében.

Vadai Ágnes, a DK alelnöke, frakcióvezető-helyettese arra volt kíváncsi, hogy a háziorvosoktól függetlenül vajon bárki hozzá tud-e jutni a Covid-oltáshoz, amely december eleje óta érhető el az alapellátásban, miután a kormány az Európai Unióban az utolsók között szerezte be a vakcinákat. Csütörtökön közben az is kiderült , hogy a következő hetekben nőni fog a koronavírusos és influenzás betegek száma.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!