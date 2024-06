Teljes a káosz a szegedi kórház ügyében

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ellátási területén, a dél-alföldi régióban április közepétől június elejéig gyakorlatilag nem volt gyermektraumatológiai, illetve sebészeti ellátás, mert az új műtő nem készült el, a régi pedig már nem kapott engedélyt. Ám erről csak május közepén értesült Takács Péter egészésgügyi államtitkár - derült ki a Népszava pénteken megjelent interjújából.

A lap szerint Takács azonnal tájékoztatást kért a helyi kormányhivataltól és a helyi egyetem klinikájától. Az történhetett, hogy ellátásszerezési hibát vétett valaki vagy valakik - mondta.

"A központi műtő nem valamelyik professzor úré, hanem a szegedi egyetemé. Ha a szegedi egyetem úgy dönt, hogy a gyereksebészek ott operálnak, akkor ott operálnak, oszt' jó napot. És mit ad Isten, néhány napon belül elő is állt a szegedi egyetem egy olyan konstrukcióval, ami a tisztifőorvosi hivatalnak is elfogadható, meg nekem is. Azóta pedig működik az új konstrukció magam is láttam azt a műtőt, amit használhatnak. Az teljesen rendben van." - fejtegette az illetékes államtitkár az újság szerint.