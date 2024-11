Vannak műtétek, amikre pénz is lenne, mégis duzzadnak a várólisták

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Szerinte ha engednének annak a javaslatnak, hogy az állam finanszírozza a magánszektorban elvégzett beavatkozásokat is, akkor azoknak az orvosnak teremtenek piacot, aki egyébként ugyanezt a műtétet a közfinanszírozott rendszerben is elvégezhetné."

A NEAK elemzése azt is kimutatta, hogy a műtétek 80 százalékát az orvosok 20 százaléka végzi, és ha az évente ötvennél kevesebbet operáló orvosok fokoznák a teljesítményüket, akkor jelentősen csökkenhetnének a várakozási idők.

Az is kiderült, hogy a várólista vezetésére kötelezett beavatkozások tizedénél kényszerülnek két hónapnál többet várakozni a betegek.

Az orvosok 80 százaléka nem műt eleget, ezért aztán még pénz is marad a kasszában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!