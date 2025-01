Aláírták: eladta a mini-Dubaj területét az állam az araboknak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„De ami ennél is nagyobb baj: a beruházó azt épít a területre, amit akar, hisz a Parlament által elfogadott törvény egyből nemzetgazdaságilag elfogadott beruházássá is nyilvánította a területet. Gyakorlatilag egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten – ennyit a sokat emlegetett szuverenitásról”

A minisztériumi közlemény előtt pár perccel jelent meg Vitézy Dávid Facebook-posztja, aki kifogásolta, hogy „bármiféle közérdekű előírás és városfejlesztési garancia nélkül magánkézbe a főváros fejlesztésének aranytartaléka”. A Podmaniczky Mozgalom vezetője amiatt is méltatlankodott, hogy „verseny nincs, a vételár nem ismert (azóta az NGM közzétette – a szerk.), kármentesítés és takarítás Lázár János sokszori ígérete ellenére végül eddig nem volt”.

A tárca közleménye szerint bemutatott elképzelések alapján a terület egyes részein 250 és 500 méter magasságú épületek is elhelyezhetők.

Csaknem 51 milliárd forint a vételár, akár fél kilométer magas felhőkarcoló is épülhet. Vitézy Dávid kiakadt.

