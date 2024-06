Felfüggesztheti a fejlesztő a Dürer Park beruházást

Rövid időn belül felfüggeszthetik azt a hatalmas építkezést, amit a Városliget sarkán irányít a Tiborcz István és Garancsi István által jegyzett projektcég, a Dürer Befektetési Kft. A vállalat ugyanis mindeddig nem kapott ígéretet arra, hogy a kormány, amelyik megvette az irodakomplexumot, hajlandó kifizetni azt a többletet, mintegy 20 milliárd forintot, amit a költségnövekedésekre hivatkozva követel a vállalat – számolt be a 24.hu. A lap úgy tudja, hogy a kormány pénzhiányra hivatkozva elutasította a követelést.

A Dürer Park látványterve, vagyis ilyen lesz, ha befejezik

Fotó: durerpark.hu

A portál szerint a két NER-es nagyvállalkozó nem csupán az építőipari árak időközbeni megemelkedésére hivatkozott, hanem arra is, hogy a kormány késlekedése miatt a beköltöző állami szervek extra kéréseit is csak magasabb áron tudnák teljesíteni.

A minisztérium azt is hozzátette, hogy a felfüggesztés esetén a vételárnövekmény mellett várhatóan „további költség és kártérítés igénye is felmerülne az eladó részéről”, ráadásul az érintett állami szervezetek továbbra is kénytelenek lennének a jelenlegi helyükön bérleti díjakat fizetni – toldotta meg az újság.