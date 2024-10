Mindenki felpörgött a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása miatt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A DH közleményében ismereti, hogy legfeljebb a 2024. szeptember 30-ai egyenleghez lehet majd ilyen módon hozzáférni, maximum három kifizetéssel. Ez azért is lehet kivételes lehetőség, mert ezekhez a megtakarításokhoz eddig adómentesen csakis 10 év után és nyugdíjba vonulás esetén lehetett hozzáférni.

A közleményben a Duna House hitelközvetítője, a Credipass magyarországi vezetője, Fülöp Krisztián kifejtette: átlagosan ma 1,5-3 millió forint közötti összegű megtakarítás juthat egy-egy pénztári tagra. Ezt a nagyságrendű összeget nagy eséllyel forgathatják majd be az ügyfelek meglévő ingatlanuk korszerűsítési, felújítási munkáiba vagy meglévő hitelük törlesztésébe - vélekedett.

