Ön is örülne, ha lakáshitele intézéséhez a bankfiókig sem kellene elsétálnia?

Várhatóan 2024-től a lakáshitelezésben nagyobb teret kapnak az online megoldások, a fogyasztóbarát lakáshiteleknél ugyanis az érintetteknek lehetősége lesz az igénylést döntően elektronikus úton elintézni. Az online megoldásokra már most is komoly igény mutatkozik a money.hu összeállítása szerint. Az ingatlan.com Hitelintéző szolgáltatása ugyanis 2020 óta több mint 40 ezer felhasználónak nyújtott segítséget. Közel 90 százalékuk hitel felvételét is szükségesnek látta a költözési tervek megvalósításához.

Újabb lökést kaphat a digitalizáció a mindennapos pénzügyeken belül a lakáshitelezési fronton. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint ugyanis a fogyasztóbarát lakáshiteleknél az igényléshez szükséges adminisztrációt elektronikus úton elintézhetik az érintettek. A money.hu és az ingatlan.com ezt az irányt kiemelten üdvözli, hiszen 2020 óta dolgoznak a jelzáloghitel folyamatok digitalizációján a Hitelintéző termék keretein belül. Így ez mindenképpen szintlépést jelenthet a lakáshitelezésben

„A hitelügyintézés digitalizációja fontos része lesz a jelzáloghitelezésnek. Kényelmesebbé, egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a folyamatot, ennélfogva a hiteligényléshez kötődő költségek is csökkenthetők, minimalizálhatók” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. Hozzátette: „Az online megoldások iránti igényt jól szemlélteti, hogy ingatlan.com oldalain elérhető Hitelintéző szolgáltatást – amelynek a hátterét a money.hu biztosítja – több tízezren használják.”

2020 óta összesen 40 ezer felhasználó végzett kalkulációt a Hitelintézővel, amely azt mutatja meg, hogy lakásvásárlást tervezők mekkora összegű hitelt kaphatnak a jövedelmi helyzetük alapján, választ ad továbbá arra is, hogy milyen támogatásra – például csok, babaváró – jogosultak. Ezek alapján megismerhetik az érintettek a legjobb finanszírozási alternatívát és így az ingatlan.com kínálatában szereplő eladó lakások közül megtalálhatják azokat, amelyek megvásárlásához megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek. A Hitelintéző felhasználóinak 88 százaléka, az elérhető állami támogatások mellett hitel felvételét is szükségesnek látta a lakáscélok megvalósításához.

„Az MNB törekvése a korábbinál átláthatóbb és ügyfélbarátabb piaci környezetet eredményezhet. A banki ajánlatok online összehasonlíthatósága ugyanis tovább fokozhatja az ügyfelekért folytatott versenyt” – fogalmazott Korponai Levente. A money.hu szakértője szerint a mostani bizonytalan gazdasági környezet, a magasabb kamatok még vonzóbbá teheti az olyan digitális megoldásokat, amelyek segítségével a hiteligénylők személyre szabott banki szolgáltatások közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. A bankok ajánlatai között ugyanis már több milliós különbségek láthatók a teljes visszafizetendő összegben, ha ugyanolyan összegű és futamidejű hiteleket hasonlítunk össze egymással.