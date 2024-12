Rossz példa érkezett – teljesen félrement a kormány által tervezett tiltás?

Az Országgyűlés megszavazta, hogy 2025. január elsejétől 2026. december 31-ig ne lehessen új Airbnb-ket nyilvántartásba venni a fővárosban, a kormányzati indoklás szerint ez a lakásárak csökkentését célzó program része.

A Vakmajom legújabb posztjában New York-ból hozott példát, ahol már élesedett egy ilyen jellegű korlátozás, a blog értékelése szerint ez pedig egyelőre: totális bukta. Mint írták,

semmit nem estek tőle a hosszútávú bérleti díjak, viszont a hotelszoba árak kilőttek, 416 dollár a napi átlag, új csúcs, de Manhattanben napi 500 dollár alatt már olcsónak számít egy szoba, és persze repkedek a napi 1000 dolláros szobaárak is. Ki nyert a tiltással? A hotelszektor. Csak az. A város vissza is táncol a teljes tiltásból és elkezdik visszalazítani a szabályokat. Nem mellesleg a tulajok egy része be is perelte a várost, jó nagy kártérítések néznek ki a tulajdonjog teljesen indokolatlan korlátozásából.