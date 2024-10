A köztársasági elnöknek szánták, Varga Mihály volt szobatársának cége szerezte meg a svábhegyi nővérszállót

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A páros nem csak ezt a munkát vitte együtt: a Mátyás-templom melletti, a II. világháborúban megsérült Pénzügyminisztérium épületét is a WHB Kft. és a Garage Kft. kettőse rekonstruálja már 2018 óta. Az, eredeti 54 milliárdos költség mára 61 milliárd fölé nőtt. A munkát a Varga Mihály által irányított Nemzetgazdasági Minisztérium leányvállalata, az az NGM Tér6 Lebonyolító és Beruházásszervező Kft.-től nyerték el. Az épület rekonstrukciójához kapcsolódó kutatások, épületfeltáró bontási munkákra is kapott megbízást a cégtől 290 millió forint értékben.

Mindezt Varga Mihály sem tagadta: „Az egyetemi évfolyamtársaim névsora meglehetősen hosszú. 1984 és 1989 között a Közgázra együtt jártam sok ismert és kevésbé ismert emberrel, közülük sokan ma kis- és nagyvállalkozók, bankárok, könyvvizsgálók. Szabó Zoltán is köztük volt, akivel egy ideig kollégiumi szobatársak is voltunk” – fogalmazott a miniszter korábban a Magyar Narancsnak .

Most már tény, hogy a Garage Kft. volt a vevő. Bár a cég neve sokaknak nem csenghet ismerősen, időről időre bekerül a hírekbe tulajdonosa miatt, aki történetesen Varga Mihály pénzügyminiszter kollégiumi szobatársa volt az egyetemi éveik alatt.

Ha Sólyom László annak idején úgy döntött volna, felújították volna számára a villát, és ebbe az épületbe költözött volna a hajdani államfő. Végül a költségekre hivatkozva a néhai köztársasági elnök nem élt a lehetőséggel. Az elmúlt években a mostoha sorsú épület állami hivatalok helyszíneként is szóba került, de kihasználatlanul pusztult tovább, majd tavaly decemberben árverésen kerestek neki új gazdát. A nyilvános licit a vg.hu korábbi cikke szerint csaknem 10 százalékkal a kikiáltási ár felett zárult, így a 676,26 millió forintos kikiáltási árból 730 millió forint feletti vételár lett. Akkor azonban még nem lehett tudni, hogy kié lett az épület.

A svábhegyi nővérszálló 1935-ben szállodaként épült fel, majd később kórházként és nővérszállóként hasznosították. Az ingatlan a XII. kerületben, közvetlenül a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia szomszédságában található. Az MNV árverési felületén közölt információk szerint a hegyvidéki építészeti stílusban épült szállóépület hasznos alapterülete több mint 1,2 ezer négyzetméter, és 5,5 ezer négyzetméteres telken áll, amely akár osztható is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!