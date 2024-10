Diákszervezetekkel egyeztetett a Tisza Párt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Tisza Párt budapesti frakciója vállalja, hogy az összes középiskola által december 31-ig véleményezett és kiegészített javaslatcsomag kapcsán egyeztetést kezdeményez a három érintett diákszervezettel és a fővárosi frakciókkal . Ugyancsak vállalja, hogy racionális érvek mentén „összefésüli” a programot és a javaslatokat úgy, hogy a diákszervezetek javaslatainak lényegi részei megmaradjanak. Emellett a párt arra is ígéretet tett, hogy a közösen összeállított programot megszavazza a Fővárosi Közgyűlésben – közölte a párt vezetője. (MTI)

Kollégáink az orosz–ukrán háború és az amerikai kampány friss eseményeiről is beszélgettek.

Kapcsolódó cikk Nagyot akart ütni Orbán Viktor, de Magyar Péter elhajolt – helyzet van? Ez Viszont Privát 24. (videó)

