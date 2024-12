Bécs megint üzent Lázár Jánosnak

Az aktuális globális statisztikákat „élőben” közlő Worldometer szerint ebben az évben India volt a Föld legnépesebb országa 1,45 milliárd lakosával, ami közel egy százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A lista második helyén egy „hajszállal” lemaradva Kína áll: a távol-keleti országban 1,42 milliárd ember él. Az Egyesült Államok már közel sem ennyire népes: 345,5 millióan lakják, ami a lista harmadik helyére jó.

Érdekesség, hogy míg Indiában a medián életkor mindössze 28 év, addig Kínában 40, Amerikában pedig 38. Magyarország a Worldometer statisztikája szerint a világ 96. legnépesebb országa 9,67 millió lakosával. És ha megnézzük a lista másik végét: a sereghajtó Szentszék előtt Új-Zéland társult állama, az apró Niue áll, ahol 2024-ben mindössze 1819 ember élt.

Akinek állt a zászló 2024-ben

A Time magazin idén is összeállította a legbefolyásosabb emberek listáját. Az előadóművészek közül a magazin készítői szerint a koszovói-albán származású énekesnő, a többszörös Grammy-díjas Dua Lipa bizonyult a legkiemelkedőbbnek. Őt követi a Gettómilliomos című filmből is ismert indiai származású angol színész, Dev Patel, majd a Grammy-díjas rapper-dalszerző, 21 Savage következik. Az Ikonok kategória listavezetője Taraji P. Henson amerikai énekesnő-színésznő, a második pedig Kylie Minogue ausztrál énekesnő. A harmadik helyet Elliot Page transznemű kanadai színész szerezte meg, aki Ellen Page-ként látta meg a napvilágot, és színészi karrierjét is ezzel a névvel kezdte.

A Time magazin Titánok kategóriájának sztárja Patrick Mahomes amerikaifutball-játékos, a Kansas City Chiefs hátvédje. Utána a Microsoft cégvezetője, Satya Nadella és A'ja Wilson amerikai profi kosárlabdázó következik. A belga-holland származású Forma-1-es pilóta, az idei világbajnokság győztese, Max Verstappen a Time szerint csak a 15. legbefolyásosabb „titán”.

A legbefolyásosabb vezető a magazin szerint Julija Navalnaja, a börtönben idén elhunyt orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij felesége. A második Narges Mohammadi iráni emberi jogi aktivista-újságíró, míg Donald Tusk lengyel kormányfő a harmadik helyen végzett. Az idei sztárinnovátor a tajvani Huang Zsen-hszün, a grafikai-processzorgyártó Nvidia vállalat társtulajdonosa, akit Maya Rudolph amerikai színésznő és Shawn Faina amerikai elektrotechnikus, a United Auto Workers elnöke követ. 2024 legbefolyásosabb pionírja America Ferrera amerikai színésznő, míg Lesley Lokko ghánai-skót regényíró a második, Ophelia Dahl amerikai ügyvéd pedig a harmadik helyen végzett. Az év embere a Time magazin szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Búcsút intünk 2024-nek, ami sok szempontból jövedelmező év volt

Fotó: Depositphotos

Ha sport, akkor NFL és NBA …

A Forbes magazin 2024-ben is elkészítette a világ ötven legértékesebb sportcsapatának rangsorát. Nem okozott különösebb meglepetést, hogy a mezőnyt zömében profi amerikaifutball-, és kosárlabdacsapatok uralják. A legnagyobb amerikaifutball-szövetségben, a National Football League-ben (NFL) van a legtöbb franchise: ezek együttesen 289 milliárd dollárt érnek – írta a Forbes. Az ötvenes listán 29 NFL-csapat szerepel, ezek közül zsinórban kilencedik éve vezeti a listát a Dallas Cowboys. A világ legértékesebb sportcsapatának becsült értéke 10,1 milliárd dollár.

A top ötvenbe tizenkét NBA-csapat (National Basketball Association, vagyis észak-amerikai profi kosárlabdaliga) került be. A legértékesebb közülük a második helyen rangsorolt Golden State Warriors: értékét 8,8 milliárd dollárra becsülik. A harmadik helyre a Los Angeles Rams NFL-csapat került 7,6 milliárd dolláros becsült értékével. Érdekesség, hogy a spanyol La Ligában szereplő Real Madrid focicsapat 6,6 milliárd dolláros becsült értékével a lista 12. helyén áll, holtversenyben a Philadelphia Eagles NFL-csapattal. A Premier League-ben játszó Manchester United az ötvenes lista 13. helyezettje lett.

A világ legélhetőbb városai

Az Economist Intelligence Unit legélhetőbb városokat rangsoroló éves listáján 2024-ben is Bécs szerezte meg a legelőkelőbb helyet. (Emlékezetes: ez az a város, amelyet a 2018-as választási kampányfinisben Lázár János elsiratott, azon filozofálva, hogy a migránsok tönkreteszik és lelakják Bécset.)

A világ 173 városát a stabilitás, az egészségügy, a kultúra, a környezet, az oktatás és az infrastruktúra területén nyújtott szolgáltatások alapján osztályozó lista élmezőnye tavalyhoz képest keveset változott: egyedül Toronto esett ki a top tízből. A második legélhetőbb város Koppenhága, ezt követi Zürich és Melbourne. Az ötödik Calgary és Genf, a hetedik Sydney és Vancouver, a kilencedik pedig Oszaka és Auckland.

Az indoklás szerint Bécset az teszi különösen vonzóvá és élhetővé, hogy gyors és hatékony tömegközlekedési hálózata, valamint jól működő egészségügyi ellátórendszere van. A városban sok a zöld terület, emellett remekül ötvözi az észak-európai városok hatékonyságát a dél-európaiak életstílusával.

A világ legbékésebb országai

Idén is elkészült az Institute for Economics and Peace nemzetközi agytröszt globális békeindexe (Global Peace Index), ami 163 független államot és területet rangsorol három kritérium, a biztonság és védelem, a militarizáció, valamint a belföldi és nemzetközi konfliktusok mértéke alapján. A világ legbékésebb országa a lista összeállításának kezdete óta, vagyis zsinórban tizenhetedik éve Izland. Ezt követi Írország, Ausztria, Új-Zéland, Szingapúr, Svájc, Portugália, Dánia, Szlovénia és Malajzia.

Az erőszak világgazdaságra gyakorolt hatása 2023-ban vásárlóerő-paritás (PPP) alapján a globális GDP 13,5 százalékát, azaz nagyjából 19,1 ezer milliárd dollárt tett ki, míg a béketeremtésre és békefenntartásra fordított összeg 49,6 milliárd dollárt emésztett fel.