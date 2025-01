A fideszesekkel levelezik Gyurcsány Ferenc

Kapcsolódó cikk Személyeskedésig züllött az előrehozott választásról szóló diskurzus, Magyar Péterbe az államfő is beleszállt A Tisza Párt vezetője távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Az előrehozott választások ügyében egy csörte alakult ki Magyar Péter és Sulyok Tamás köztársasági elnök között is.

Hogy ezt a pénzt a Nemzeti Választási Iroda mire fogja fordítani ebben az évben, azt lapunk kérdésére meg is válaszolták.

Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Az előrehozott választásokat újévi beszédében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vetette be a köztudatba azt követően, hogy kiderült, a korábbi országgyűlési választások gyakorlatától eltérően már a választásokat megelőző évre, azaz 2025-re előirányoztak 8,4 milliárd forintot a következő voksolás előkészületeire.

„Ezért aztán tényleg jobb, ha abbahagyják, és a választókra bízzuk, hogy döntsenek, ki vezesse az országot. Oszlassuk fel a parlamentet, legyen új választás, döntsön a nép! Kár egymás közt vitatkozni, majd dönt a nép. Mi okunk van félni a népítélettől?” – írja a DK első embere, aki azt is kéri, a válasz ne csak egy brüsszelezés vagy gyurcsányozás legyen.

A volt miniszterelnök azt is írja, megkérdezik a fideszes képviselőket, „hogyan tudnak elszámolni lelkiismeretükkel amiatt, hogy az elmúlt napokban ő miattuk elvesztettünk 400 milliárd forintot”. Úgy véli, ha ezt a pénzt kiosztanák, mindenkinek 40 ezer forint jutna.

„Megkérdezzük őket, hogy véleményük szerintük miért járna jól Magyarország, ha továbbra is ők kormányoznák az országot” – áll a korábbi miniszterelnök posztjában, aki szerint a kormánypárti képviselők „nyilván látják, hogy másokhoz képest rosszabbul élünk, mint 15 éve”. Gyurcsány úgy véli, „ma nehezebb az emberek, a családok élete, mint amikor másfél évtizede kormányozni kezdtek”, és szerinte a régiós versenytársak is lehagytak, lehagynak minket.

