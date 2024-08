A rongyrázás is jól fial a kormányzati elitnek a „nemzeti” rendezvényeken

Dizájnerruhákba öltözött celebek ünnepeltek Budapesten a Forma–1-es Magyar Nagydíj előtti és utáni luxuspartin, influencerek ámuldoztak a kilátástól a Halászbástyán, milliárdos állami támogatást élvező újcirkusztársulat performance-a gazdagította az estét az ötcsillagos Dorothea Hotel díszes megnyitóján – írta meg a hvg360.hu.

Csupa fényűzés és csillogás, aminek a hátterében olyan állami költések állnak, amelyek az adófizetők pénzéből elillannak és magánvagyonokká alakulnak. De még ez sem tiszta versenyhelyzetben történik: ezúttal is könnyebben profitálnak azok, akik közel állnak a tűzhöz. Mindez részben a kormányfő lányának, Orbán Ráhelnek köszönhető, aki lépten-nyomon feltűnik a magyarországi turizmus irányítói között. Az egyik legutóbbi ilyen esemény a Forma–1-es Magyar Nagydíj before és after partyja, ahol kaviárt, osztrigát és pezsgőt fogyasztottak a hazai és külföldi hírességek, személyes felszolgálók hadával körülvéve.

A Forma-1 is szerepet kap

Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Az állam évente mintegy 50 millió dollárt, vagyis 18 milliárd forintot fizet azért, hogy 2032-ig

legalább pár napon át Magyarországon költekezzenek az autósport nem éppen szűkölködő résztvevői és szerelmesei. A Hungaroringet is karban kell tartani, időről időre felújítani, erre a következő két évben 105 milliárd forintot fordít az állam. Az idei elő partit a kormányfő családjának pesti belvárosi luxusszállodájában, a Hotel Dorotheában tartották, a levezető bulit pedig a Várkert Bazárnál található Felix Kitchen & Barban, ahová a közeli Karmelitából a kormánytagok is sűrűn betérnek. A Felix üzemeltetői a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a baráti köréhez tartoznak. Zárt világ ez, ahol ugyanazok forognak.