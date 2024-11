A szakértő szerint is manipulációgyanús az új választási törvény – az ellenzék viszont nem azon akadt ki, amin kéne?

Kielemezte a választási törvényeket módosítani szándékozó törvényjavaslatot a Political Capital elemzője, László Róbert. Szerinte is „erős manipulációgyanú az új választókerületi térkép körül”, márpedig három okból:

1. A Fidesz mindenféle egyeztetés nélkül nyújtotta be a módosító indítványt.

2. A fővárosoron kívül egyetlen megye sem veszít mandátumot. "Az elmúlt években lezajlott demográfiai változások okán senki nem vitatja, hogy Pest megyének jár (legalább) két plusz mandátum, ahogy azt sem, hogy Budapesttől el kell venni egyet. Az NVI szeptemberi javaslata már két mandátummal is csökkentette volna a fővárosi keretszámot, de ezek mellett még jó pár megyében javasolták a keretszámok finomhangolását. [...] Nem igazán lehet más következtetésre jutni, mint hogy azért hagyják érintetlenül az összes lakosságfogyást mutató megye keretszámát, mert ezekben a Fidesz erősebb, míg a fővárosban közismerten gyengébb.

3. „Bár a konkrét kerülethatárok pontos politikai motivációinak felfejtése alaposabb elemzést igényel, az új fővárosi kerülettérkép még a hatályosnál is jóval szétszabdaltabbnak ígérkezik. Van olyan kerület (a XI.), amelynek bizonyos területeit négy különböző egyéni kerületbe terelték.”

A Vox Populi választási kalauz Facebook-bejegyzése pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy „az elhamarkodott kommentárok leggyakoribb tévedése, hogy árt az ellenzék győzelmi esélyeinek, ha az ellenzéki szavazókkal már most is túlzsúfolt belső kerületekből (ahol akkor is simán győznek az ellenzéki jelöltek, amikor országosan tönkreveri őket a Fidesz) átkerülnek ellenzéki szavazatokban gazdag utcák a külső kerületekbe, vagy akár a Pest megyei választókerületekbe.”

De nem is ez a fő probléma a szerző szerint az ellenzék reakciójával:

„A lényeg viszont az, hogy önsorsrontó és a politikai kultúrát is rombolja, ha az ellenzék azzal támadja a javaslatot, hogy az tőle vesz el mandátumokat. Törvényjavaslatok vitájában a közérdekről és az (ellenfél szavazóival) közös értékeinkről illik beszélni. Ráadásul politikailag is azzal tud a politikus a saját táborának hergelésén túlmenő eredményt elérni. Pl. mert nem a negatív sztereotípiákat (önérdek vezérelt elvtelen alakok vagytok), hanem a jó benyomást erősíti magáról a semleges vagy éppen ellenoldali szavazókban.”