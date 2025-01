Áll a bál: Fekete-Győr András kordont bontana

Az I. kerület képviselőtestülete döntött úgy, hogy, hogy egy hónapra bevezetik ezt a megoldást, majd utána értékelik, hogy mennyire vált be a rendszer.

Csütörtökön fekete kordonokkal zárták le a Halászbástya alsó részét, amelyet azóta csak 1500 foritos belépővel lehet látogatni. Így aki nem fizet, a páratlan panorámában sem gyönyörködhet. Az ügyben korábban Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt:

Azt üzenjük a pitiáner fideszes Böröcz Lacikának, hogy ahogy eddig is szabadon sétálgattunk a gyerekeinkkel a Halászbástyában, úgy ezután is szabadon fogunk sétálgatni. Legfeljebb fogjuk és csuklóból lebontjuk a szánalmas, sötét kordonjait, mint tettük azt pár méterrel odébb, a Karmelita kordonjaival”

