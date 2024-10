A német tévében mutatták be a magyar vidéket: „Az én üzenetem Viktor Orbánnak az, hogy a jó Isten áldja meg őt”

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

„Tehát az én üzenetem Viktor Orbánnak az, hogy a jó Isten áldja meg őt, minden lépését, adjon neki a jó Isten erőt és egészséget, a családjának is. Ő vezesse tovább az országot, ő az egyetlen, aki az elesettekre, a munkásokra és a nyugdíjasokra gondol. Előtte? Nem mondom, hogy nem hibáznak... Ők is csinálnak hibát. (...) Gyurcsány előtte mit tett velünk? Az egész országot tönkretették. Nézze, könnyek jönnek a szemembe” – magyarázta Andor a könnyeit törölgetve.

A film arra is kitér, hogy nehéz kilátni a helyi politikán kívülre, a magyar sajtó jelentős része a Fidesz befolyása alatt áll.

Szőke Zoltán, a település fideszes polgármestere is nyilatkozik, szerinte reálisan nincs más opció, csak a Fidesz. Nem elég a választások előtt színre lépni, részt kell venni a közösség életében. És hogy hogyan viszonyulnak a demokráciáról és a szabadságról szóló vitákhoz az emberek?

„Régen minden más volt. Most valódi konfliktushoz juthatunk, vagy lassan kiszorítanak minket innen. Vagy, nem tudom, itt is az összes régi tulajdonos halála után a házak körülbelül 90 százalékát romák vásárolják meg. Apró pénzért” – ezt egy magát „egyáltalánnem rasszistának” valló, körülbelül a 30-as éveiben járó, szüleivel élő helyi vadász magyarázta.

A dokumentumfilmben megmutatkoznak a társadalmi ellentétek is. Például helyi vadászok egy csoportja egy vadászat után a kocsmában mutatja meg, mit jelent a hétköznapi rasszizmus. Egyikük kutyáját a pincérnő nem engedi be, mire a sértett vadász azt mondja (úgy, hogy az érintett ne hallja): „Hülye roma. Anyja picsáját gőgösködik.” Kérésére elhangzik a sípszó, de teljesen egyértelműek a mondatai.

Az egyik felszólaló édesanya arról beszél: „Még ha egyesek ezt nem is akarják elhinni, sok szülő dolgozik nálunk is. Nem olyan egyszerű a gyerekeket iskolába vinni és onnan elhozni.” Arra utal, hogy Büdön többségben vannak a roma származású lakók.

„Az orvos nem akarja igazolni a napot. Hogyan tudnám a lázas és megfázott gyereket iskolába vinni? Akár vihar van, akár esik, menniük kell iskolába, és ezért gyakran betegek is, mert teljesen átfagynak. Ezért tüntettünk, hogy a gyerekeknek ne kelljen minden reggel és délután gyalog menniük” – fogalmazott az édesanya.

Réka, a 26 éves, egyedülálló édesanya viszont még reménykedik: a nyolcéves Leónak és a hároméves Rikárdónak szeretne jobb életet teremteni. „Örülnék, ha lenne valami, amit fel tudnának mutatni. Nem úgy, mint mi, akik itt vagyunk és nem jártunk iskolába” – a felemelkedés útja az édesanya szerint is az iskola lenne, azonban szó szerint az oda vezető úttal vannak gondok: a gyerekeknek kilométereket kell gyalogolniuk az iskolába. Két éve megszűnt az iskolabusz, így azok, akik hozzájuk hasonlóan távolabb, a település Büd nevű részén élnek, kénytelenek hóban-fagyban gyalogolni az iskolába, ha nincsen autójuk. A sokszor emlegetett demokrácia itt egészen más megvilágításba kerül, mégis megmutatkozik: az érintett szülők egy szerény tüntetésen igyekeztek felhívni a figyelmet az iskolabusz hiánya okozta problémákra.

„1972-ben kezdtem a gyárban, és 2002-ben mentem el. Több mint 30 évet dolgoztam ott. Olyan sokszor előfordult, hogy könnyek szöktek a szemembe. Nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor” – panaszolta a film egyik főszereplője, a hetvenes éveiben járó Andor, aki az illúziók porba hullását jobban nem is tudta volna összefoglalni: „Azt mondták nekünk, hogy ugyanannyi pénzt fogunk keresni, mint a nyugatiak.” A férfit a kétezres években bocsátották el, szavai szerint összesen nagyjából ezer embert tettek utcára a gyár új, külföldi tulajdonosai. Most kisnyugdíjasként próbál boldogulni. Megbánta, hogy nem hagyta el Tiszavasvárit.

Tiszavasvári körülbelül 200 kilométerre fekszik a fővárostól, a szocializmus idején virágzó iparváros sorsát megpecsételte a gyár leépülése: az Alkaloida sokáig a megye legnagyobb munkaadója volt, 2500 embert foglalkoztatott, eladásával és hanyatlásával azonban rengetegen elvesztették a munkájukat, ez pedig a település szövetét is átalakította.

„Ha meg akarjuk érteni Magyarország aktuális politikai és társadalmi helyzetét, el kell hagynunk Budapestet és vidékre kell mennünk” – ezzel a mondattal kezdődik Szentpéteri Áron, Egy másik Magyarország, messze Budapesttől (Ein anderes Ungarn, weit weg von Budapest) című dokumentumfilmje, amelyet a német ARD is bemutatott.

Szentpéteri Áron Egy másik Magyarország, messze Budapesttől című dokumentumfilmje a német ARD csatornán mutatja be Tiszavasvári életét, így azt a vidéki magyar világot, amely a külföldi szemek számára ismeretlenebb. A film egy évet követ végig az ipari hanyatlás, a mindennapi nehézségek és társadalmi feszültségek világában. A történet középpontjában egy gyár leépülése, a kilátástalanság és a helyi közösségek küzdelmei állnak.

