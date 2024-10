Buszokkal vitték az embereket a Millenárisra Orbán Viktor beszédére

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A környéken egyébként komoly a rendőri készültség, a Terrorelhárító Központ munkatársait is láttuk. A Millenáris Parkot már hétfőn teljes egészében lezárták. A környező utcákban, például a Lövőház utcában ugyanakkor zajlik a megszokott élet, a kávézók például nyitva tartanak.

Az eseményre, amely 10 órakor kezdődött, már 9 óra környékén érkeztek az emberek. Többnyire idősebb hölgyeket és urakat láttunk, nemzeti színű zászlóval vagy sállal. Feltűntek zászlóárusok is, lyukas nemzeti színű zászlót is lehet kapni. Nagy tömegről túlzás lenne beszélni, inkább csak szállingóztak az emberek.

