Döbbenetes rongyrázás: luxusingatlanokat találtak a Pénzügyminisztérium botrányának kulcsfigurájánál

H. Anita és férje ellen jelenleg is zajlik egy másik per Kecskeméten költségvetési csalás vádjával. Ebben az ügyben 581 milliós vagyonelkobzás fenyegeti őket. Az ügyészség korábban nem foglalt le semmilyen vagyont H. Anitától, noha a nyilvánosságra került információk alapján a pályázatíró a nyilatkozatában elhallgatta jelentős vagyonát.

A lap információi szerint H. Anitának van egy luxuslakása a dél-spanyolországi Marbellán, egyedüli tulajdonosa egy horvátországi nyaralónak Icici településen, valamint korábban egy dubaji luxuslakásuk is volt, amelyet eladtak H. letartóztatásból való szabadulása után. Emellett bizalmi vagyonkezelés útján kedvezményezettje egy szegedi penthouse lakásnak és egy római-parti ingatlannak, amelyeknek a tulajdonjogát korábban átruházták, de a vagyon tényleges kedvezményezettje továbbra is H. Anita maradt.

