Egy apró trükk, amivel megmenthető lenne a világ

Klinikai munkájában a szándékos közösségépítés modelljét használja terápiaként súlyos mentális betegségekből felépülő embereknél. Véleménye szerint, ha a szándékos közösségépítés képes kezelni az emberi psziché leggyengébb állapotait, ebből az is következhet, hogy egy ilyen metódus az emberi társadalmak legrosszabb állapotainak kezeléséhez is hozzájárulhat.

Minden ember be van ágyazva a saját környezetébe a körülötte lévő emberekkel és világgal, amit a pszichológusok szociális ökológiának neveznek. Az együttérző változás bárki társadalmi ökológiájának a szintjén hatással lehet az összes többi szintre, egyfajta pozitív visszacsatolási hurok vagy felfelé ívelő spirál formájában.

Egy másik tanulmányban a kutatók azt vizsgálták, milyen előítéleteink vannak egy olyan közösséggel szemben, amelyhez nem tartozunk, kívülállók vagyunk. Arra kérték a résztvevőket, reflektáljanak egy általuk ismert személy pozitív tulajdonságaira, vagy a sajátunkéira. Amikor a résztvevők valaki más pozitív tulajdonságairól írtak, nem pedig önmagukról, kisebb előítéletről számoltak be egy külső csoporttal szemben. Fontos látni, hogy az előítéletek helyett a másik megbecsülése felé mozdultak el. Tehát a face to face kapcsolatok megváltoztathatják a személyes attitűdöket. De vajon valóban hatással lehetnek-e a társadalmakra?

Számos tanulmány támasztja alá, hogy az ember-ember közötti kapcsolódási pontok nagyobb léptékű változásokra is képesek. Például az Egyesült Államok politikai megosztottságát tanulmányozó kutatók azt találták, hogy az önmagukat demokratának vagy republikánusnak valló résztvevők „nem szerették” a másik csoportba tartozó embereket, nagyrészt a másik erkölcsére vonatkozó negatív feltételezések miatt. A mindkét csoportba tartozó emberek arról is beszéltek, milyen fontosak számukra olyan erkölcsi normák, mint a tisztesség, a tisztelet, a hűség és a vágy, hogy kárt tegyenek a másikban.

„A kutatások azt mutatják, hogy az egyéni kedvesség és az emberi kapcsolatok tényleg valódi hatást gyakorolhatnak a globális változásokra. Ez több szinten is igaz: az egyének, az emberek és intézmények, valamint a kultúrák között” – mondja Dr. Liza M. Hinchey pszichológus, az emberi kapcsolatok kutatója.

Politikai viták, háborúk, elnyomás … könnyű reménytelennek és tehetetlennek érezni magunkat, amikor azt látjuk, ahogy ezek a sötét erők felülkerekednek. Vajon bármelyikünk érdemben változtathat-e bármit is ennyi pusztítással szemben?

