Egy török szappanopera is megverte a kormány kedvenc sorozatát

A hétköznapi esti főműsoridő első felében nem történt változás, az RTL-en a Nyerő páros celebvetélkedő volt a TV2-s főzőverseny, a Séfek séfe ellenfele. A Nyerő páros a teljes lakosság körében 503 ezer embert érdekelt átlagosan, míg a Séfek séfe 669 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, így itt a TV2 örülhetett. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában is hasonlóan alakult a kép, itt a Nyerő páros 16,9 százalékos közönségarányt ért el, szemben a vetélytárs 21,8 százalékával.

Ez így felejthető

Ahogy arról hétfői cikkünkben is írtunk, látszott, hogy nem igazán bízik a TV2 a magyar honvédséggel közös, hazafias lelkületű új minisorozatának, a S.E.R.E.G.-nek sikerében, hiszen mindössze negyed 11 körüli kezdéssel, egy késői műsorsávban adta le a csatorna.

A tévézőket mérsékelten hozta lázba a program, és a teljes lakosság körében nem sikerült adásonként elérnie a 300 ezres szintet, átlagosan 273 ezren követték az epizódokat. Kiemelkedően rosszul teljesített a pénteki dupla epizód második fele, hiszen itt már a 200 ezres szint sem jött össze, és 184 ezren ültek a készülékek előtt.

A katonás sorozat nem lett a nézők kedvence

A 18-49 évesek korcsoportjában a S.E.R.E.G. még gyengébben teljesített: a szegmensben átlagosan 87 ezer nézőt vonzott a tévé elé, 13,2 százalékos közönségarány mellett.

Csak viszonyításképpen: a S.E.R.E.G. legelső, tehát összességében a legtöbb nézőt vonzó epizódjánál jobban teljesített a szintén a TV2 által adott török szappanopera, a Zafír – Egy rejtett szerelmi történet aktuális része.

A hazafias sorozat egyébként 865 millió forintos állami támogatásból, a Magyar Honvédség együttműködésével készült, és ahogy arról korábban írtunk, a honvédség tagjainak körlevélben próbálták megtiltani, hogy kritizálják. Jól elköltött pénznek tűnik.

Drámai válogatott mérkőzés

Az UEFA Nemzetek Ligája selejtezőjében Magyarország Hollandiával találkozott, fociválogatottunk 0-4-es vereséget szenvedett, ezt 562 ezren látták a készülékek előtt. A meccs más szempontból is negatívan emlékeket hordoz magával, ugyanis az összecsapás első perceiben a korábbi magyar válogatott Szalai Ádám, aki most Marco Rossi edzői stábját erősíti, rosszul lett, és azonnali orvosi ellátásra szorult.

Meglepő heti győztes

A teljes lakosság körében ezúttal nem valamelyik szuperprodukció, hanem a TV2 hírműsorának hétfői adása hozta a legjobb számokat, ebben a TV2 Play-en elérhető tematika szerint gyilkosságok egész sorát mutatták be, mindez 749 ezer embert vonzott.

Az X-Faktor hozta a kötelezőt

Az RTL továbbra sem panaszkodhat az X-Faktor nézettségére, hiszen a műsor szombat esténként stabilan hozza a számokat: ezúttal a teljes lakosság körében 635 ezren követték figyelemmel. Bár ez nem volt elég a napi győzelemhez, amit ezúttal is a hagyományosan jól teljesítő Dancing With The Stars vitt el 675 ezres nézettséggel.

A kiemelt kereskedelmi korcsoportban azonban ismét az RTL dominált: az X-Faktor aktuális évadja ebben a kategóriában továbbra is tarol, a 46. héten 294 ezer nézőt vonzott és 28,5 százalékos közönségarányt ért el, ezzel a kategória legjobbja lett.

A vasárnapi összecsapás szorosra sikerült, a mérleg a TV2 felé billent, és a Megasztár 703 ezer nézőjével megelőzte a Dél-Koreából honosított Álarcos énekes aktuális adása által elért 670 ezres közönséget.

Hiába gyengélkedett a S.E.R.E.G.

A minisorozat felejthető számai sem akadályozták meg a TV2-t a heti győzelem behúzásában, ez elsősorban a Séfek séfe hétköznapi stabilan erős teljesítménynek köszönhető. Összességében a a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, az átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül a TV2 kerekedett felül, és 18,2 százalékával lenyomta az RTL 16,8 százalékát.