Előrehozott választás: Magyar Péter már dörzsölheti a tenyerét?

Az időközben kiderült, hogy a 8,4 milliárd forinttal kapcsolatos terveivel az NVI részletesen is el tud számolni, így az előrehozott választásról szóló hírek nagyrészt kacsának bizonyultak. A párbeszéd azonban elindult arról, hogy mégis kinek kedvezne mindez?

Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Kapcsolódó cikk Tényleg kacsa lehet az előrehozott választás (frissítve!) Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Komoly felhördülést keltett, hogy a 2025-ös költségvetésben megjelent egy Nemzeti Választási Iroda (NVI) számára előirányzott 8,4 milliárd forint, amelyben egyes politikusok egyből egy lehetséges előrehozott választást láttak meg. Ez – kiegészítve azzal, hogy a magát a legnagyobb ellenzéki párttá kinövő Tisza Párt elnöke, Magyar Péter újévi beszédében is előrehozott választásról beszélt – rögtön elindította a találgatásokat arról, hogy esetlegesen ilyen tervei lehetnek a kormányzatnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!