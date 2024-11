Erősödött a Fidesz? Mást mért a Nézőpont a Tisza Pártról, mint a többiek

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A Telex cikke emlékeztet , a többi közvélemény-kutató az elmúlt egy hónapban a Nézőpontnak teljesen ellentmondó felmérésekkel jött ki. Az IDEA Intézet szerint a Tisza előzi a Fideszt, a Medián szerint a teljes lakosság körében és a biztos pártválasztók között is a Tisza van első helyen, a Republikon pedig hibahatáron belül mérte Magyar Péterék támogatottságát a kormánypártokéhoz képest.

Hozzátették, a Fidesz előnye a teljes népességben 11-ről 13 százalékra, a legvalószínűbb listás eredmény bázisán októberhez képest 11 százalékpontról 12 százalékpontra emelkedett. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásai eddig is a Tisza Párt júniusi, EP-eredményéhez képest jobb, de a Fideszétől távol álló eredményét mutatták.

A Tisza Párt elnöke állítja, egy internetkábel-csatornában egy lehallgatásra alkalmas tollat is találtak.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter szerint összevágottak, manipuláltak az újabb nyilvánosságra hozott felvételek, de bedobott egy új ötletet is A Tisza Párt elnöke állítja, egy internetkábel-csatornában egy lehallgatásra alkalmas tollat is találtak.

