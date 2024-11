Hadházy Ákos egészen bizarr dolgot állít

Kósa Lajos törvényjavaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenné, hogy a debreceni egyetemen képzett „állategészségügyi mérnökök” hatósági állatorvosi feladatokat is végezhessenek, erre reagált Hadházy Ákos – aki maga is állatorvos – Facebook-oldalán. Zugló független országgyűlési képviselője szerint ez annak beismerése, hogy az állategészségügyi hatóság súlyos válságban van Magyarországon.

„A súlyos hatósági állatorvoshiány miatt a járványvédelem és az élelmiszerbiztonság is kezd virtuális fogalommá válni itthon” – írta Hadház, rámutatva, hogy több járási főállatorvos már ma sem rendelkezik állatorvosi diplomával. „Bevallom, engem is meglepett, de a járási főállatorvosok közül többnek már ma sincs állatorvosi diplomája” – írta. A pozíciók megnevezése is megváltozott: már nem „főállatorvosoknak” hívják őket, hanem a „kormányhivatalok állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági osztályának vezetői” címet viselik, állítja a képviselő.

Hadházy felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági állatorvosi állások betöltése egyre nehezebb, és alacsony fizetés, valamint a kormányhivatalok rendszere tovább rontja a helyzetet.

Mint írta, „alig van már olyan kolléga, aki a nevetségesen alacsony bérezés és az ostoba fideszes főispán főnökök ellenére a hatóságnál marad.”

Kósa Lajos javaslatának hátterében Hadházy szerint a Debreceni Egyetem új szakának problémái állnak. „Az információim szerint Kósa magánakciója nem más, mint a debreceni egyetem elhasalt próbálkozásának megtámasztása” – írta, hozzátéve, hogy a szak akkreditációja jelenleg csúfos helyzetben van.

Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kamara és a minisztérium sem támogatja Kósa javaslatát. A Kamara hivatalos állásfoglalása szerint: „Álláspontunk szerint a tervezet célja egy, ma még nem is létező felsőfokú képzettség létjogosultságának jogi eszközökkel történő megalapozása.”

Hadházy szerint a probléma valódi megoldása nem egy „Európában egyedülálló” szak létrehozása, hanem a hatósági állatorvosok tisztességes bérezése lenne. A helyzet súlyosságát pedig jól jelzi, hogy egyes járási hivatalok jogászokat neveznek ki főállatorvosnak, vagy – mint egy baranyai példában – a hivatalvezető saját magát nevezi ki erre a pozícióra, írta Hadházy Ákos.