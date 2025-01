HVG: Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Biró Ferenc elnök mellett az Integritás Hatóság elnökének feleségét is gyanúsítottként hallgatták ki a HVG értesülése szerint még csütörtök este, az információt időközben a Központi Nyomozó Főügyészség is megerősítette a lapnak. Biró Ferenc feleségét az elnökkel szembeni hűtlen kezelés gyanújával összefüggésben bűnsegédként hallgatták ki, így már két gyanúsítottja van a korrupciós jellegű botránynak, amely éppen a kormányzati, állami korrupció elleni fellépő hatóságot érinti. A lap szerint az elnök felesége nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Bíró Ferenc felesége is gyanúsított.

