Karácsony Gergelynek van egy meredek ötlete – ennek sokan örülnének?

Óbudán, a Szentendrei úton 50 helyett 147 kilométeres, a XIII. kerület, Váci úton 134 kilométeres, a XIX. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető úton 135 kilométeres, míg a XXII. kerületben, a 6-os főúton 60 helyett 153 kilométeres sebességgel száguldottak. Rendszeresen előfordul, hogy a megengedett sebességhatár 2-3-szorosát is elérő gyorshajtók számára sem a bírság, sem mások életének veszélyeztetése nem visszatartó erő – vélekedett a főpolgármester.

Karácsony Gergely tájékoztatása szerint Budapest a rendőrséggel együttműködve helyezett ki traffipaxokat a városban, amelyek az első hónapban 52 ezer 926 gyorshajtót mértek be. A sebességhatár túllépésére vonatkozó rendőrségi adatok szerint a legkirívóbb eset a IX. kerületben, az Üllői úton történt, ahol 50-es táblánál 158 kilométeres sebességgel száguldott egy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírság jár. Az Árpád hídon 140, 143 és 149 kilométeres sebességet mérték, amiért fejenként 140 ezer forintos közigazgatási bírság szabható ki.

A főpolgármester Facebook-oldalán pénteken tudatta: a Fővárosi Közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló kialakítását, amely jelentős sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű hat hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Az osztrák szabályok szerint aki lakott területen legalább 80 kilométerrel, lakott területen kívül pedig legalább 90 kilométerrel túllépi a megengedett sebességet, attól a bírság és a jogosítvány elvétele mellett el is kobozhatják járművét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!