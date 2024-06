Magyar Péter drogteszten járt, és kellemetlen kérdéseket tett fel

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, azután, hogy a kormányközeli sajtó megvádolta kábítószer-használattal, Magyar megígérte, hogy drogtesztet fog csináltatni – ugyanakkor felszólította a Fidesz-KDNP listavezetőjét, Deutsch Tamást, és a kormány tagjait, hogy tegyenek ők is így, és hozzák nyilvánosságra az eredményeket.

Azóta eltelt néhány nap, és valóban eljött a csütörtök, amely nap reggelére a politikus a drogtesztjének elkészítését ígérte. Közösségi oldalán megjelent posztjában számolt be arról, hogy ez valóban meg is történt, és pénteken az egyiknek már meg is lesz az eredménye.

Magyar Péter ezután kérdéseket szegezett Rogán Antalnak és Deutsch Tamásnak, mint írta: