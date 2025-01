Magyar Péter szerint drasztikus áfacsökkentés jöhet

Magyar Péter februárra, a Partizánnak adott első interjúja évfordulójára ígéri, hogy bemutatják a Tisza Párt első szakértőit és szakpolitikusait. Szerinte nagyon jó jelöltjeik vannak. Közölte: “Szerencsére nagyon sok a hölgyjelentkező is. Felgyorsítottuk a kiválasztást, hogy tényleg százszázalékosan készen álljunk, akár egy április előrehozott választásra is.”

A miniszterelnök indiai útjával kapcsolatban úgy látja, hogy Orbán Viktor ezt a nyaralást el akarta titkolni. Továbbra sem tudjuk, hogy milyen forrásból, milyen pénzből, milyen repülővel utaztak el Orbánék. Magyar el szeretné érni, hogy ha veszélyhelyzet van a országban, akkor állami vezetők ne hagyhassák el az országot magánügyben. Az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője úgy tudja, hogy az alapvető élelmiszerek áfájának öt százalékra csökkentéséről szóló előterjesztés már az agrárminisztériumban van. Elmondta azt is, hogy ha a Tisza kormányra kerül, megváltoztatja a pártfinanszírozás szabályait.

Török Gábor és Dull Szabolcs is a Fidesz sikereként könyveli el a dombóvári időközi választás eredményét.

Kapcsolódó cikk Sikerült a mozgósítás a Fidesznek, Magyar Péternek „kereteznie kell” a dombóvári választási eredményt Török Gábor és Dull Szabolcs is a Fidesz sikereként könyveli el a dombóvári időközi választás eredményét.

