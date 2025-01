Magyar Péter szerint Orbán Viktor tisztogatásba kezdhet – Menczer Tamástól meg is jött a válasz

Meg is érkezett Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatójának válasza, aki az eredményeket értékelő posztjában ugyanannyit foglalkozik a választáson el sem indult Tiszával, mint a Fidesz eredményével:

„Nem lenne meglepő, ha egy ekkora lebőgés után nem csak Rogán Antal, de Kubatov Gábor Fidesz alelnök pozíciója is megremegne és a több hetes nyaralásról, kipihenve, lebarnulva hazaérkező Orbán Viktor tisztogatásba kezdene”

A pártok közleményeiből akár azt is hihetnénk, hogy több győztest is hirdettek.

Kapcsolódó cikk Mindenki nyert a dombóvári időközi választáson? A pártok közleményeiből akár azt is hihetnénk, hogy több győztest is hirdettek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!