Magyarország rossz pontot kapott a kínzáselleni bizottságtól

A jelentéstevők által megkérdezettek többsége nem panaszkodott a rendőrök bánásmódjára, ennek ellenére számos hiteles forrás a fogvatartottak ellen elkövetett fizikai bántalmazásról számolt be. Többen „túlzottan szoros megbilincselés” miatt, illetve a női fogvatartottak a férfi rendőrtisztek általi szexuális zaklatás eseteiről panaszkodtak. Mások a letartóztatottakkal szembeni rasszista jellegű verbális visszaélésekről, illetve transzneműekre vonatkozó megalázó megjegyzésekről számoltak be. (A teljes cikket itt lehet elolvasni .)

Az állítólagos bántalmazások legtöbbje az őrizetbe vett személy kéz- és bokabilincselése közben történt, a térfigyelő kamerákkal nem lefedett területeken, nevezetesen a börtön raktárában, az orvosi szobákban, a közös zuhanyzókban, vagy a zárkákban. A szakértők látogatásának eredményei nemcsak azt sugallják, hogy a börtönszemélyzet nem mindig avatkozott be azonnal a rabok közötti erőszakos összetűzések eseti során, hanem hiteles állítások hangzottak el arról, hogy a személyzet megengedte, vagy kifejezett utasítást adott bizonyos foglyok cellatársaik általi bántalmazására.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács illetékes bizottsága a 2023 májusában tett magyarországi látogatásán alapuló jelentésében megállapította, hogy a fogdák tárgyi feltételei megfelelőek a rövid, legfeljebb 72 órás rendőri őrizetre, az előzetes letartóztatásba helyezettek hosszabb, legfeljebb 60 napig tartható fogva tartására a körülmények továbbra is alkalmatlanok – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit.

Az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága (CPT) jelentése szerint továbbra is túlzsúfoltság jellemzi a magyar büntetés-végrehajtási intézeteket, a legtöbb fogvatartott nem, vagy csak korlátozottan fér hozzá a munkához, az oktatáshoz vagy más, zárkán kívüli tevékenységhez.

