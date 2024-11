Meghökkentő dologra bukkantunk a lefújt budapesti Fudan Egyetem alapítványánál

A legutolsó, november 14-i Kormányinfón kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, mégsem lesz Fudan Egyetem, helyette viszont jön a Diákváros. Egész pontosan így fogalmazott: „Évek óta ismert, hogy a Fudan Egyetem projekt megállt és nincs esélye a folytatásnak, viszont nagyszerű helyszín egy Diákvárosnak”.

Ezek után azt gondolnánk, hogy ha nem lesz Fudan Egyetem, akkor nem lesz Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány sem. Ám megszüntetésről vagy felszámolásról szó sincs, pár napja a civil szervezet új kuratóriumi elnököt kapott.

A Cégbíróságra október 24-én beadott, és 2024. november 15-én jogerőre emelkedett végzés szerint Csák János, a nyáron lemondott kulturális és innovációs miniszter kuratóriumi elnök képviseleti jogát törölték, helyébe Dr. Varga-Bajusz Veronikát, a kulturális és innovációs minisztérium nyáron kinevezett új államtitkára került.

Dr. Varga-Bajusz Veronika államtitkár vette át Csák János helyét az alapítványban

Az új államtitkár feladatkörébe egyébként a felsőoktatással, szakképzéssel, a fiatalok sikerességével és a tehetséggondozással összefüggő ügyek tartoznak. 2020-tól Varga-Bajusz volt az Erasmus+ Programot és más felsőoktatási ösztöndíjakat kezelő Tempus Közalapítvány főigazgatója.

A Fudan Hungary Egyetemért alapítvány főigazgatója továbbra is Harsányi Péter, aki Csák János politikai tanácsadója. A főigazgató-helyettes még mindig Bertáné Dr. Bényi Krisztina, korábbi helyettes államtitkár, aki korábban dolgozott a Miniszterelnökségen is. Kuratóriumi tag még Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank volt igazgatója, Dr. Szászi István, a Bosch-cégcsoport magyarországi képviselője és Dr. P. Szabó Sándor, a közszolgálati egyetem Kína-tanulmányok tanszékvezetője is.

Az eddig is furcsa volt, de most már végképp okafogyottá vált alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági (fb) tagjai egyetem hiányában is évek óta felveszik a tiszteletdíjukat. 2023-ban a kuratóriumi tagoknak 34,6 millió, az fb-tagoknak 15,9 millió, az ügyvezetésnek 27,7 millió forintot fizettek ki összesen. Az azonban nem látszik, milyen érdemi munkavégzés történt.

Mindeközben továbbra is törvénysértést követ el az Orbán-kormány, ahogy arra augusztusban a hvg felhívta a figyelmet. Egyszer már kitolták a júniusi határidőt, hogy beszámoljanak a Fudan Egyetem budapesti beruházásáról, és azt ígérték, a parlament őszi ülésszaka alatt fogják ezt megtenni. Helyette Gulyás Gergely szűkszavú mondataiból szembesült a nyilvánosság, hogy mégsem épül meg a budapesti Fudan Egyetem.

Vajon lesz-e eredménye a nyomozásnak?

Az alapítvány pár éve ingyenes vagyonjuttatásként igen értékes Duna-parti területet kapott, ezért érdekes jogi szituáció, hogy a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló ingatlanra épül a korábban elkaszált, de újra elővett Diákváros.

Az alapítvány időközben szépen megforgatta az államtól kapott vagyont. Ugyanis 2022-ben kamatbevétele még „csak” 358 millió volt, 2023-ban azonban már 999,9 millió forintja származott belőle (csak tippelni tudunk: az emelkedés nagy része az inflációkövető állampapírok tavaly kilőtt kamataiból jöhetett össze – a szerk.). Saját tőkéje 2022-ben 6,6 milliárd forint volt, ami 2023-ra 7,5 milliárdra hízott, míg adózott eredménye 134 millióról tavaly már 850 millióra duzzadt.

Miközben új kuratóriumi elnököt kapott a nem létező magyar Fudan Egyetem nagyon is létező alapítványa, addig szeptember 10-én nyomozás indult az alapítvánnyal kapcsolatban. Vadai Ágnes, a DK politikusa ugyanis többször intézett írásos parlamenti kérdést Polt Péter főügyészhez az ügyben, aki ezt feljelentésként értékelve továbbította a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályára. Ennek köszönhetően indult a nyomozás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt a Fudan Hungary Alapítvány működésével összefüggésben.

Karácsony Gergely szerint egyébként vegytiszta cinizmus, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője hétfőn bejelentette, hogy megépül a Diákváros. Azok után, hogy mennyit küzdöttek a Diákvárosért, amikor a kormány kitalálta helyette a Fudan Egyetem tervét, elég furcsa, és ellentmondásos, hogy „Szentkirályi Alexandra az elmúlt hetekben igyekszik a saját érdemeként feltüntetni a Diákváros létesítését”. Szentkirályi ugyanis kijelentette, hogy a főváros semmit nem tesz a lakhatási válság megoldásáért, de a kormány, a budapesti Fidesz-frakció javaslatával egybecsengően, döntött a 12 ezer kollégiumi férőhelyes Diákváros megépítéséről.