Miközben Trump hengerelt, Kövér László Pekingben bukkant fel

Vang Huning szerint a kínai-magyar történelmi kapcsolatok legjobb időszakát éljük és Kína nagyra értékeli Magyarország erőfeszítéseit a nemzetközi konfliktusok megoldására is.

„Nem támogatunk semmilyen politikát, amely gazdasági háború kialakulásával fenyeget és visszaveti az együttműködést az Európai Unió és Kína között” – mondta a házelnök. „Célunk, hogy a kínai befektetések továbbra is otthonra leljenek Magyarországon, a kereskedelmi forgalom tovább erősödjön, és hogy a magyar export is bővüljön Kína felé, a kiváló magyar termékek nagyobb arányban találjanak piaci lehetőséget” – tette hozzá.

Hozzátette: Magyarország a továbbiakban is pragmatikus viszonyra törekszik a Kínai Népköztársasággal, nem kívánja az ideológiát összekeverni a gazdasági együttműködéssel. A blokkosodás helyett a konnektivitás erősítésére törekszik Magyarország, és „hazánkat a jövőben a nyugati és keleti tőke találkozásaként képzeljük el”.

Kövér László hangsúlyozta, hogy mindkét ország vezetése hasonlóan gondolkodik a világ jelenéről és jövőjéről, „kapcsolatainkat pedig a kölcsönös tisztelet és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás politikája jellemzi”.

Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-nek azt mondta, hogy „a felek áttekintették a két ország kapcsolatait és aktuális nemzetközi kérdések is szóba kerültek.”

