Orbán Viktor váratlanul felbukkant Pátyon

A fórumon Deutsch Tamás EP-képviselő is felszólalt, és arról beszélt, hogy „a Tisza Párt összes európai parlamenti képviselője legalább hat alkalommal szavazott a magyar rezsicsökkentés megszüntetése mellett”. Szerinte az ellenzék minden lehetőséget kihasznál, hogy „a saját hazája ellen áskálódjon”. Deutsch hozzátette: a nemzeti konzultáció intézménye azért működik jól, mert „azt politikai ellenfeleik mindig el akarják lopni”, utalva ezzel a Tisza Párt Magyarok Hangja nevű kérdőívére.

A miniszterelnök kiemelte, hogy most van itt az ideje annak, hogy Magyarország gazdaságpolitikája a saját érdekeit szolgálja, és gazdasági semlegességet hirdetett. „Magyarországnak másodlagos, hogy egy gazdasági kapcsolat politikai karaktere keleti vagy nyugati, az egyetlen fontos kérdés, hogy hasznos vagy nem hasznos” – mondta Orbán. Szerinte az ország nem engedheti meg magának, hogy csak egy irányba nézzen: „nekünk a világon mindenkivel kereskednünk kell, együtt kell működnünk, akitől hasznot remélhetünk”.

„Ha veszítünk, mindent veszítünk: annyi a családvédelemnek, a migránsok elleni védekezésnek, a gazdasági semlegességnek, a rezsivédelemnek” – hangsúlyozta Orbán. A kormányfő arról is beszélt, hogy az elmúlt három évben a magyar kormány „óriási küzdelemben” van, hogy „ne nyomjanak bele bennünket a háborúba” és hogy megvédje az országot a gazdasági következményektől. Szerinte „csak béke hozhatja el azt a feltételrendszert, amelyben működhet az a gazdaságpolitika, amelyben a kormány hisz”. Kapcsolódó cikk Gyenge lábakon áll Nagy Mártonék szuperfegyvere A GKI szerint a hitelképes háztartások nyolcvan százaléka már eladósodott, kérdéses a további hitelprogramok hatékonysága.

