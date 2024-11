Pökhendi választ adott a Szuverenitásvédelmi Hivatal arra a kérdésre, miért kötött milliárdos szerződést az egyik NER-es arccal

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Lapunk az utóbbi hetekben több cikkben is foglalkozott a Balásy Gyula cégeivel kötött állami szerződésekkel, írásainkat itt találja.

Miért szerződött a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeivel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal több mint 1 milliárd forint értékben? – kérdezte a Telex az állami szervezetet.

Balásy Gyula cégeiről, a New Land Mediáról és a Lounge Designról van szó.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!