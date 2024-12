Sem Orbán Viktornak, sem Gulyás Gergelynek nem sikerült eltalálnia az igazságot a nemzeti konzultációról

A most lezárult konzultáció a kormány saját adatai szerint is csak a 8. helyen áll a 14 eddigi konzultáció közül.

A Telexnek nem kellett nagyon mélyre túrnia, hogy megcáfolja az állításokat, ugyanis a kormány oldalán is kint vannak az összesített számok az eddigi nemzeti konzultációkról. E szerint a legtöbben, 2 millió 356 ezren a 2017-es, a „Soros-tervről” szóló konzultációt töltötték ki, a harmadik helyen pedig a szintén 2017-es, „Állítsuk meg Brüsszelt” áll, 1 millió 680 ezer kitöltővel.

- fogalmazott a miniszterelnök. De ezt állította Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is egy Facebook-posztjában.

„Az eddigi konzultációk közül ez volt a harmadik leginkább érdeklődést kiváltó. Érdekes, amikor a nyugdíjakról és korábban is ahhoz kapcsolódó gazdasági kérdésekről kérdeztünk, akkor volt ilyen magas az érdeklődés. Ebből teljesen világos, hogy a magyar közvéleményt minden mást megelőzően ... azért mégis a gazdasági kérdések érdeklik leginkább, ami helyes szerintem, illetve jó visszajelzés a kormány számára”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!