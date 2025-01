Stílusos bosszút álltak Lázár Jánosékon – szaporodnak a felfestések az országban

- írja a párt Facebook-oldala, ahol képgalériát is közöltek a feliratokról.

A párt passzivistája azért került a lap célkeresztjébe, mert felfújt egy feliratot a Lázár János birtokához vezető, közpénzből felújított útra – az elmúlt napokban közel harminc vasútállomás közelében jelentek meg olyan feliratok, amelyek arról tájékoztatják az arra járókat, milyen messze is található a kastély az adott helyszínről.

Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

