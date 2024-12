Új főigazgatója lett az Orbán Balázs felügyelte Magyar Külügyi Intézetnek

A Magyar Külügyi Intézet igazgatóságának három tagja lett: az amerikai Gladden J. Pappin, a Mathias Corvinus Collegium vezető vendégoktatója; Király András, aki korábban több állami vállalat vezetőségében is szerepelt; valamint Baranyi Tamás, az intézetnek az euroatlanti kapcsolatokat kutató stratégiai igazgatója.

A kormányfő politikai igazgatójához tartozó Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt. operatív főigazgatójaként december elejével a 25 éves Molnár Dorinát jegyezték be a cégbíróságon – írja a hvg.hu.

