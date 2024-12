Ujhelyi István: Egy bukás előtt álló pártot jellemeznek ezek a folyamatok

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Zamecsnik Péter ügyvéd is: szerinte Orbán Viktor a „világsztározással” kompenzál, hiszen sem Novák, sem Varga nem maguktól mondtak le. Az ügyvéd szerint a Novákot bíráló Lázár János az elégedetlen fideszeseknek is üzen.

A Fidesznek a választási vereség esetére is van forgatókönyve – árulta el Lázár János Hajdú Péter műsorában.

Ujhelyi István szerint azonban már az is érdekes kérdés, hogy miért hozta fel most Orbán Viktor a témát? Ujhelyi szerint „olyan belső folyamatok indultak el a Fideszben, amire 30 éve nem volt példa, megérintette őket a bukás szele”. Lázár János lubickol ebben a helyzetben, érdekében áll, hogy napirenden legyen a téma, mert a Fideszben hatalmi harc zajlik. Orbán tehát azért szólalt meg Novák, Varga és Balog Zoltán védelmében, mert nem engedheti meg, hogy a saját táborában eluralkodjon a vereség hangulata, vélekedett a műsorban Ujhelyi István.

Az Orbán és Lázár közti feltűnő ellentmondás az ATV Civil a pályán című műsorában is szóba került. Azt a feltételezést, hogy itt egy szándékos, „rossz zsaru-jó zsaru” szerepmegosztásról lenne szó, a műsor egyik vendége sem osztotta.

