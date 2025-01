Valami drasztikus húzásra készül a Fidesz? Egy az egy ellen mérkőzhetne meg Orbán Viktor Magyar Péterrel

Dull Szabolcs, a Telex korábbi, kormányzathoz közeli forrásokkal is rendelkező főszerkesztője írt arról vasárnapi Facebook-posztjában, hogy miért is dobhatta be pont most Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az előrehozott választások követelését.

"Magyar Péter újévkor dobta be az előrehozott választások témáját, és ezt a forgatókönyvet elképzelhetővé tette egy háttérben terjedő pletyka, amit pár hete hallottam, és minden bizonnyal Magyarhoz is eljutott. Állítólag Orbán Viktor környezetében vizsgálják a félelnöki rendszerre való áttérés lehetőségét" - írja Dull. Kapcsolódó cikk Személyeskedésig züllött az előrehozott választásról szóló diskurzus, Magyar Péterbe az államfő is beleszállt A Tisza Párt vezetője távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A például Romániában és Franciaországban (illetve kicsit másképpen, de Oroszországban is) működő félelnöki rendszerben az elnöknek jóval nagyobb szerepe és hatalma van, mint a jelenlegi magyar rendszerben, de mellette – például az Egyesült Államokkal ellentétben – a parlament választ miniszterelnököt is. Dull szerint ez a Fidesz köreiben egyelőre csak „egy forgatókönyv vizsgálata”, amelyre fideszes forrásai „kis esélyt adnak”, de mindenképpen érdekes, hogy egyáltalán felmerül Magyarország kormányzati rendszerének teljes átalakítása a Tisza előretörésére válaszul.

Egy ilyen átalakítás azt jelentené, hogy közvetlen elnökválasztásra kerülne sor a megtörténte után, és minden bizonnyal Orbán Viktor és Magyar Péter lenne a két legesélyesebb jelölt a poszt elnyerésére.

„Ez például nyomós ok lehet egy előrehozott választásra, de legalábbis egy előrehozott elnökválasztásra”

- fogalmaz Dull.

Ha elfogadjuk, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél, akkor ebből talán arra lehet következtetni, hogy a kormányzat által készített közvélemény-kutatások valós adatai szerint egy Fidesz-Tisza meccsből már valóban a Tisza jönne ki jobban (vagy legalábbis 2026-ra ezt prognosztizálják), azonban egy Orbán Viktor vs. Magyar Péter mérkőzést még el tudna vinni a kormányfő.

Mindez persze azt is jelentené, hogy Schmitt Pál és Novák Katalin után a Fidesz Sulyok Tamás személyében egy újabb köztársasági elnöktől válna meg idő előtt – igaz, ezúttal legalább nem egy botrányba bukna bele a fideszes többség által megválasztott közjogi méltóság.