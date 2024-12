Újabb csavar a palackvisszaváltásnál

Kapcsolódó cikk Nem is Magyarországon lennénk: trükköznek a palack visszaváltással A vonalkódot lehet manipulálni, de nem egyszerű a módszer.

A problémákat leggyakrabban a túl nagy mennyiségben visszavitt palack okozta, ami miatt lassan haladtak a sorok, az automaták pedig villámgyorsan megteltek. A helyzet enyhítése érdekében felmerült, hogy a MOHU hajléktalanszállókra és benzinkutakra is telepítene automatákat, illetve korlátozták az egyszerre visszaváltható mennyiséget 100 palackban.

A MOHU idén nyáron vezette be a gyakorlatban is az új üvegvisszaváltó rendszerét, amely egyáltalán nem indult zökkenőmentesen. A káosz óriási volt: az automaták nem működtek, kígyóztak a sorok, halmokban álltak a le nem adott palackok az automaták környezetében. Míg Budapest ezen a téren elesett, hiszen rengeteg problémáról lehetett olvasni, addig szúrópróbaszerű tesztelésünk alapján a vidék győzedelmeskedni tudott.

