Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter már reagált is az ukrán közlésre. Facebook-posztjában Ukrajna uniós csatlakozásának megakadályozására utal:

Ha a magyar fél prioritása inkább Oroszország megerősítése, mint az EU-é és az Egyesült Államoké, akkor ezt őszintén be kell vallania.

Hangsúlyozta, az Európai Bizottság és az európai kormányok sikeresen együttműködnek az ellátási források diverzifikálása és az energiafüggetlenség növelése érdekében, és minden európai ország megtalálta a lehetőséget arra, hogy gazdaságát és lakosságát alternatív energiaforrásokkal lássa el az Egyesült Államokból és a Közel-Keletről. A tárca szerint a huszonhét uniós országból mindössze kettő nem birkózott meg ezzel a feladattal, és most mást próbál hibáztatni a problémája miatt. Ezzel a magatartással valójában akadályozzák az Egyesült Államok és más partnerek hozzáférését az európai energiapiachoz.

szögezte le. A minisztérium utalt az Európai Bizottság 2025. január 1-jei közleményére is, amelyben a testület egyértelműen megállapította, hogy Ukrajna előre bejelentett döntése nem gyakorolt negatív hatást az uniós országok energiabiztonságára és a fogyasztói árakra az európai piacon.

A kijevi tárca hangsúlyozta, hogy az európai energiapiacon a problémák egyetlen oka mindig is Oroszország volt.

Magyarország manipulatív kijelentései, amelyek szerint Ukrajna az orosz gáztranzit leállításával nehéz gazdasági helyzetbe hozta az Európai Uniót, egy politikailag motivált, belföldi fogyasztást célzó tájékoztató kampány részét képezik – közölte az ukrán külügyminisztérium szerdán a Jevropejszka Pravda ukrán hírportálnak adott kommentárjában, amelyről az MTI számolt be.

