Lakásvásárlással már nem lehet letelepedni Magyarországon

Eddig mindössze egyetlen alapkezelő lett minősített piaci jegyzéken szereplő ingatlan-alapkezelő, az is egy olyan társaság, amelyet 2024-ben frissen alapítottak, vagyis sikeres alapkezelőként nincs még érdemi referenciája — teszi hozzá a lap.

A második pont most szőrén-szálán eltűnt a jogszabályból.

