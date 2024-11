Magyarok kerültek amerikai szankciós listára, ezt tették

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2019 után egy másik, Horváth Ficzere Margarita által vezetett cég, a PromSzvjazRádió vette át a Budaphone szerepét, és folytatta a hadiipari eszközök szállítását. A PromSzvjazRádió ugyanabba az épületbe volt bejegyezve, mint a Budaphone és a magyar HEPA moszkvai képviselete. Az amerikai pénzügyminisztérium most először nevesítette a PromSzvjazRádiót.

Horváth Ficzere Margarita több orosz cég vezetésében is részt vett, köztük a Budaphone-ában, ami 2019-ig jelentős szerződéseket nyert el az orosz államtól, összesen mintegy 3,5 milliárd rubel (13,6 milliárd forint) értékben, hogy Motorola készülékeket szállítson a rendőrségnek, katonaságnak és a nemzeti gárdának. Ezek a rádiók katonai eszköznek minősülnek, és a háború miatt súlyos szankciók tiltják exportjukat Oroszországba.

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma új szankciós listát tett közzé, amelyen több ország, köztük Magyarország állampolgárai és cégei is szerepelnek, akik szankciók kijátszásával segítették Oroszország hadiiparát. Az érintettek között van Bence Horvath, aki korábban a magyar külügy által megbízott moszkvai cég alkalmazottja volt, valamint anyja, Horváth Ficzere Margarita, aki a HEPA (Magyar Exportfejlesztési Ügynökség) moszkvai képviseletének vezetője volt 2019-től egészen a rejtélyes 2023-as bezárásig, írta meg a 444.hu .

Az amerikai pénzügyminisztérium új szankciós listája magyar állampolgárokat is érint, akik hadiipari rádiók csempészésével támogatták az orosz fegyveres erőket.

