Megtörtént: kezdődik a tűzszünet, ez a három túsz szabadulhat először

A Gázai övezetben életbe lépett a tűzszünet, miután az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a közvetítőknek a három, vasárnap kiszabaduló izraeli túsz nevét – jelentette a katonai rádió vasárnap.

A katonai rádió bejelentette, hogy Izrael az eredetileg tervezett fél kilenc helyett délelőtt negyed tizenkettőkor hivatalosan életbe lépteti a tűzszünetet. Előzőleg a rádió értesülése szerint a gyakorlatban már megkezdődött a fegyvernyugvás, a Hamász fehér félkatonai dzsipjei szabadon járták az utakat rajtuk fegyveresekkel. Több száz kamionnyi humanitárius segély várja bejutását a Kerem Salomnál lévő átkelőhelyen, melyeket várhatóan az övezet igazgatását továbbra is végző Hamász fog szétosztani.

A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál megnevezte a várhatóan délután négykor kiszabaduló három izraeli túszt. Mindhárman fiatal nők, akiket kibucbéli otthonukból, illetve egyiküket a Nova zenei fesztiválról rabolták el 2023. október 7-én terrortámadásukban a Hamász fegyveresei.

Az övezetben élők a helyszíni felvételek szerint reggel óta ünneplik a tűzszünetet, amelynek első, negyvenkét napos szakaszában harminchárom izraeli túszt engednek szabadon mintegy ezerkilencszáz, izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rabért cserébe, akik között sokan életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik izraeliek meggyilkolásáért.

A várhatóan kiszabaduló túszok közül a 24 éves Romi Gonent akkor rabolták el a Hamász terroristái, amikor megpróbált elmenekülni a Nova zenei fesztiválról. A kezén meglőtték, mielőtt Gázába hurcolták volna.

