Orbán Viktor találkozik az uralkodóval, hivatalos úton tart Dubaj felé

A kormány közleménye szerint a magyar delegációban üzletemberek is helyet kaptak, akik az energetika, a pénzügyek, az informatika, a telekommunikáció és a védelmi ipar területén tevékenykedő hazai cégeket képviselik.

A miniszterelnök gépe kedd reggel száll fel a ferihegyi repülőtérről, amit a 444 egyik olvasója le is fotózott a lapnak. Hétfőn a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn jelentette be, hogy Orbán Viktor kétnapos hivatalos látogatásra utazik az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol találkozik és tárgyal Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejkkel.

