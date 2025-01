Orbán Viktor Szlovákia segítségére sietett

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„Ahogy török partnereinkkel, úgy magyar barátainkkal is kompromisszumra jutottunk, amelynek köszönhetően Szlovákia nem lesz kizárólag a drága nyugati gázra utalva, hanem a biztos forrásból, kedvező áron érkező orosz nyersanyaghoz is hozzájuthatunk” – erősítette meg azokat a korábbi értesüléseket Robert Fico, amelyek szerint a magyar fél megnöveli a gázexport mennyiségét, így a Török Áramlaton keresztül Törökország, Bulgária és Szerbia érintésével Magyarország irányából az eddiginél jóval több gáz érkezik majd Szlovákiába.

Az energiabiztonságról és Ukrajnáról is tárgyal Orbán Viktor Pozsonyban.

Robert Fico egyértelműen kijelentette a portál tudósítása szerint, hogy Orbánhoz hasonlóan több kérdésben is támogatja a régi-új amerikai elnök elképzeléseit. Jelezték, nem adják fel azon törekvéseiket, hogy hozzájáruljanak a konfliktus mielőbbi lezáráshoz. Bár Ukrajna EU-tagságát hajlandóak lennének támogatni, a NATO-ba való belépést ellenzik, mivel elmondásuk szerint ellehetetlenítheti a béketárgyalásokat.

