Sokkal hamarabb utalják a 13. havi nyugdíjat a szomszédban

„A 13. nyugdíj kifizetését nem kell kérvényezni, automatikusan, a havi nyugdíjjal együtt folyósítja 2024 decemberében a Szociális Biztosító” – monda a szóvivő. Decemberben tehát a megszokottnál magasabb összegre számíthatnak a nyugdíjasok. Idén csaknem 1,5 millió nyugdíjas jogosult a 13. nyugdíjra Szlovákiában. Ez összesen több mint 828 millió euróba (336 milliárd forint) kerül az államnak. A következő évben még 150 millió euróval nagyobb összegre lesz szükség, 2027-ben pedig az egymilliárdot is meghaladja a kiadás, ha marad a jelenlegi rendszer.

„A 13. nyugdíj nagysága az egyes nyugdíjtípusok előző évi átlagának megfelelő összeg lesz minden jogosult számára. Ha valamelyik nyugdíjfajtánál az átlag nem érné el a 300 eurót, akkor ott a 13. nyugdíj automatikusan 300 euró lesz“ – magyarázta Martin Kontúr, a biztosító szóvivője. Aki többféle nyugdíjra is jogosult, csak egy után kap 13. nyugdíjat. Azután, amelyiknél a legmagasabb az éves átlag. Az egyéb bevételeket, például a külföldről kapott nyugdíjat vagy a nyugdíjtakarékossági bevételt nem veszi figyelembe a biztosító.

A 13. nyugdíj folyósítási dátumához közeledve egyre több kérdés merül fel Szlovákiában – derült ki a Parameter.sk cikkéből. Az egyik legfontosabb információ az, hogy a juttatást nem kell kérvényezni, automatikusan folyósítja a Szociális Biztosító minden jogosultnak. Az utalás decemberben lesz. A teljes összegű 13. nyugdíjat megkapják az érintettek. Hogy pontosan mi kerül a virtuális borítékba, az attól függ, hogy ki, milyen nyugdíjra jogosult. A legalacsonyabb 13. nyugdíj is garantáltan legalább 300 euró (122 ezer forint ) lesz. Mindenki kap 13. nyugdíjat, aki decemberben jogosult lesz öregségi, korkedvezményes, özvegyi, árvasági, szociális, vagy rokkantnyugdíjra. Az öregségi nyugdíjra jogosultak egységesen 606,30 eurót (247 ezer forint) kapnak.

