Szlovákiában lehetnek az orosz-ukrán béketárgyalások?

Ezzel összefüggésben elmondta, hogy Oroszország haladéktalanul kész gázt szállítani Európába Lengyelország területén, a Jamal-Európa vezetéken keresztül. „Tessék, kapcsolják be holnap, mi meg szállítani fogunk” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gázárak óhatatlanul meg fognak nőni ennek következtében Európában. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is ellen volt annak, hogy átpolitizálják a gazdasági kérdéseket és sosem volt ellene a gázszállításoknak Európába.

Putyin szóvá tette azt is, azzal, hogy Ukrajna nem hosszabbítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó, év végén lejáró megállapodást, az őt „etető kézbe csíp” bele. Brüsszel támogatása nélkül Kijev „nemcsak, hogy nem képes harcolni, de fennmaradni sem tud”. „Már Európát büntetik azzal, hogy lezárják a gázszállítási szerződést” – fűzte hozzá.

„Abból indulunk ki, hogy sikeresek leszünk a harcérintkezési vonalon és törekedni fogunk az előttünk álló feladatok megoldására a gazdasági szférában, amely mindennek alapja, de a szociális, a katonai biztonsági és a legátfogóbb értelemben vett biztonsági kérdések megoldására is. A kijelölt tervek szerint fogunk haladni” – húzta alá Putyin. Mint mondta, Oroszország idén 4 százalékos gazdasági növekedést ért el.

„Ha eljutunk odaáig, miért is ne? Szlovákia ugyanis szemszögünkből semleges álláspontot képvisel. Ez elfogadható verzió számunkra” – hangsúlyozta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!