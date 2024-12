Hihetetlen: sok ukrán inkább az orosz megszállást választja

A Donbászból 2022-ben elmenekült ukrán munkavállaló átlagkeresete Ukrajna nagy részén nem haladja meg a havi lakásbérlés árát – tette hozzá. Ez Ukrajna legnépszerűbb lakásvásárlási hitelprogramját, a jeOselját ( єОселя ) is elérhetetlenné teszi a belső menekültek számára – tette hozzá. Az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok az államilag támogatott program 13 ezer hitelfelvevőjének mindössze 2 százalékát teszik ki.

„Ez a hullám tavaly azután kezdődött, hogy az ukrán kormány eltörölte a havi 2 ezer hrivnya (19 ezer forint) szociális támogatást a belső menekültek számára. De a fő ok az, hogy nincs hol lakniuk” – mondta Andrjuscsenko.

Andrjuscsenko elmondta, hogy a Seremetyevói ellenőrzőpontot felügyelő orosz tisztviselőktől szerezte be az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy visszatérés fő kiváltó oka a pénzügyi nehézség.

