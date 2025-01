Kasszát robbantottak: ezeket a filmeket érdemes volt leforgatni

Kalandos útja során leginkább Budapest és a New York palota bűvölte el az amatőr „spiont”.

A bevételi lista negyedik helyén szintén egy 3D-s számítógépes animációs film végzett, mégpedig a Gru soron következő folytatása. Az Illumination Entertainment és a Universal Pictures Despicable Me 4 című filmje – ami az egykori gonosztevőből a Főgonosz-Ellenes Liga ügynökévé avanzsált Gru legújabb kalandjait meséli el – több mint 969 millió dolláros bevételt hozott globálisan.

November végén került az amerikai mozikba a Vaina című 3D-s számítógépes animációs zenés kalandfilm második része (Moana 2). Az óceáni emberek nyomát kutató fiatalok története több mint egymilliárd dolláros bevételt termelt. A Walt Disney Animation Studios gyártotta film főszereplőinek Auli’i Cravalho színésznő, valamint a testépítőként és pankrátorként is ismert Dwayne Johnson kölcsönözte a hangját.

2024 legnagyobb bevételt hozó filmje egy 3D-s amerikai számítógépes animációs vígjáték lett. Az Agymanók második része (Inside Out 2) világszerte 1,7 milliárd dollárt hozott. A Walt Disney Pictures és a Pixar Animation Studios alkotásában egy tinédzser, Riley elméjébe a már meglévő érzelmek – a bánat, a derű, a harag, a majré és az undor – mellé újabbak érkeznek, így a srácnak a cikivel, az uncsival, az irigységgel és a feszkóval is meg kell küzdenie.

Ugyan a mozijegyek egyre drágábbak – a multiplex mozikban a teljes árú belépőkért elkért összeg egy ideje már átlépte a háromezer forintos lélektani határt –, a streamingszolgáltatók pedig töretlenül bombáznak bennünket a legváltozatosabb filmekkel és sorozatokkal, amelyeket saját kanapénkon terpeszkedve bámulhatunk hajnalig, a mozi varázsa még mindig nem kopott meg. Jól mutatja ezt, hogy több tavaly bemutatott film globális bevételei is meghaladták az egymilliárd dolláros álomhatárt.

