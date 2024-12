Ferenc pápának ehhez már nem kell kalapács

Orbán Viktor – és delegációja – szerdán délelőtt a Vatikánban találkozott Ferenc pápával, és még meg is ajándékozták egymást.

December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika központi erkélyéről elmondja karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra.

2000 óta a most kezdődő lesz a harmadik szentév: a 2026. január 6-ig tartó egyházi esztendőben a Vatikán több mint harminc millió zarándok érkezésével számol. Az olasz belügyminiszter Matteo Piantedosi egyenesen negyven millió látogatóról beszélt. A becslések szerint az Egyesült Államokból 2,5 millióan, Németországból nyolcszázezren érkezhetnek.

A kapu kitárása után Ferenc pápa lesz az első, aki áthalad rajta, majd az egyház tagjai követik, valamint ötven hívő a világ minden részének képviseletében. Az országok között szerepel Irán és India is. Ferenc pápa, miután belépett a szent kapun a bazilikába, a frissen restaurált főoltárhoz megy, ahol ünnepi szentmisét vezet. Ez a mise a jubileumi szent év legelső eseménye.

A szentévnek a szentestével egybekötött elindításának minden részlete szimbólumokban gazdagnak ígérkezik. A L’Osservatore Romano szentszéki napilap emlékeztetett arra, hogy a pápai ruházat két domináns színe az arany és a zöld lesz: az arany az örökkévalóságot jelképezi, a zöld pedig a remény színének számít, mivel a jubileumi szent év központi üzenete a remény lesz. A pápa liturgikus köpenyére az apostol Szent Péter és Szent Pál alakját hímezték, és horgonyokat is, amelyek szintén a reményre utalnak.

Régebbi hagyomány szerint a pápa egy kisebb díszkalapáccsal üti meg a szent kaput, de Ferenc pápa 2016-ban és előtte II. János Pál is a 2000-es szentévben egyszerűbben, kalapácsütés nélkül, a kezével tárta ki. A kapunyitáskor a pápa elmondja az ilyenkor szokásos latin nyelvű formulát, amely arra utal, hogy megnyitja az igazság kapuját, ezután csendben imádkozik, majd megszólalnak a bazilika harangjai.

A szent kapu 2016 – az akkor Ferenc pápa elrendelte rendkívüli szent év vége – óta zárva van. Nyolc évvel ezelőtt be is falazták, a téglafalat az utóbbi hetekben bontották le.

A kedd esti mise keretében elindítja a 2025-re meghirdetett jubileumi szent évet a bazilika szent kapujának a megnyitásával. A Vatikán előzetes közlése szerint egy énekkel kísért rövid imádság és az Evangélium részlete felolvasása után Ferenc pápa a bazilika szent kapujához járul, és a kapu megnyitásával elindítja a szentévet. Az olvasmányok, énekek, fohászok fő nyelve a latin, de angolul, franciául és spanyolul is imádkoznak. Az utolsó pillanatban dől el, hogy az influenza miatt gyengélkedő egyházfő gyalogosan közelíti meg a kaput vagy kerekesszékkel — írja az MTI.

Szenteste az egyházfő megnyitja a Szent Péter-bazilika szent kapuját, ahol ünnepi misét is vezet.

